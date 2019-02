El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, esgrimió que solo la Justicia Electoral podrá destrabar el lío político en Ciudad del Este, al decidir quién es el intendente. De esta manera se desligó del conflicto generado por los propios concejales al no haber aceptado la primera renuncia de Sandra McLeod y evitado así nuevas elecciones.

“Hay un conflicto de autoridad, todos los sectores querían negociar cuando se cerró la puerta a la elección, cuando se rechaza la renuncia de Sandra McLeod. El grupo (opositor) no quería elecciones, Kelembú mismo dijo que ya habían negociado para elegir a uno de los opositores para ser el nuevo intendente”, explicó a la 970 AM el ministro del Interior.

Villamayor sostuvo que cuando McLeod presentó su primera renuncia, los concejales tenían la oportunidad de aceptarla y así realizar elecciones para elegir al nuevo intendente, sin embargo, sus pretensiones eran otras: esperar que pase el tiempo y recién luego aceptarla y elegir a uno de su bando para ser el jefe comunal.

“Ahora les molesta que de este movimiento interno se cambian de bando y los que aceptan la renuncia no son del grupo que tenía planeado la jugada. Kelembú les madrugó al resto. No podemos vivir disparatando de este modo solo porque el libreto no les salió como planearon”, refirió.

El entrevistado mencionó que actualmente hay cuatro potenciales intendentes: Celso Miranda fue electo por la Junta, la intervenida Sandra McLeod, los opositores apuestan por Herminio Corvalán y además la Cámara de Diputados puede declarar acéfala a la intendencia y convocar a nuevas elecciones.

Para evitar el conflicto, según resaltó, la Justicia Electoral debe decir lo más rápido posible quién es el intendente para que la interventora Carolina Llanes pueda realizar el corte administrativo ante la autoridad designada.

El Secretario de Estado esgrimió que la ciudadanía no puede pagar las consecuencias de los intereses de ambos grupos políticos que propician la anarquía en la localidad esteña.

A su parecer, si se avala la legalidad de la aceptación de la renuncia de McLeod, ya no continuará el proceso de destitución, al ser un principio lógico: no se puede sacar a alguien que ya no está.