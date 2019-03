La legisladora liberal María Eugenia Bajac planteó orar por ser la primera sesión ordinaria del año y el titular del Congreso Silvio Ovelar pidió votar al respecto.

Muchos acompañaron la iniciativa, pero algunos como el legislador Hugo Richer alegaron que Paraguay es un estado laico y que no corresponde someter a votación este tipo de prácticas en el pleno del Legislativo, ya que además hay gente de diferentes religiones.

No obstante, Beto Ovelar señaló entonces los que creen en Dios apoyen y escuchen la oración, lo cual provocó la airada reacción del senador Paraguayo Cubas.

“Dios no tiene religión, no es quienes crean en Dios, retráctese, yo creo en Dios no en su religión, retráctese carajo, pelotudo lo que sos, andate a la puta, Dios no tiene partido político como ustedes que sacan plata, usureros del espíritu”, afirmó Cubas.

Por varios segundos Cubas dio una tregua mientras Eugenia Bajac cumplía con su idea y elevaba una oración, que se prolongó un poco, al punto que Ovelar tuvo que decir “gracias, senadora” para pedir un redondeo que finalmente llegó instantes después.

Posteriormente Cubas ironizó que ahora llegaba el momento del diezmo y volvió a criticar a Ovelar a quien calificó de ignorante y de ser digno de una denuncia por hacer una calificación religiosa.