José Alberto Alderete, vicepresidente de la ANR, indicó en entrevista con la radio 780 AM que se integró al movimiento Honor Colorado con miras a las presidenciales del 2023. "Esto significa la construcción de un proyecto, al interior del partido, de poder político y partidario nacional, para que el Partido Colorado pueda retener el poder en el año 2023“, agregó.

El entrevistado recordó que fue el fundador y organizador del equipo de Colorado Añetete, pero que ahora pasa a integrar un proyecto de poder político partidario y nacional, con la idea de no repetir lo del 2008, cuando el Partido Colorado fue derrotado, producto de la construcción de un poder político personalizado y por las grandes diferencias internas.

Alderete indicó que “las condiciones hoy demuestran, científicamente y no científicamente hablando, que Santi Peña (junto con Pedro Alliana) es el que tiene las condiciones para que el partido siga en el poder de la República del Paraguay”.

En tanto que manifestó que el vicepresidente Hugo Velázquez, quien se postulará por Colorado Añetete, tiene todo el derecho de trabajar por su candidatura y de ganar a la dirigencia del partido a nivel nacional. “Lo que no comparto es que entremos a unas internas con taquilla alta, con las descalificaciones, difamaciones, persecuciones, esas cosas que ya hoy no encajan y no debemos repetir son las que llevaron a la derrota de la ANR en el 2008”, agregó.

En otro momento, el dirigente colorado expresó además su felicidad ante la confirmación del expresidente Horacio Cartes de ser el candidato de Honor Colorado para la presidencia de la ANR. “Creemos que el partido necesita una conducción con las características que tiene el expresidente de la República. En los últimos 2 años que me cupo trabajar con él al interior del partido y a nivel nacional, me he dado cuenta de que él entendió de que la concordia es fundamental para la República del Paraguay y para el Partido Colorado. Concordia no significa candidatura única ni mucho menos levantar murallas al pensamiento, ni suprimir debates, y mucho menos que no haya internas al interior del partido”.

Por último Alderete reconoció que hace dos meses no habla con el mandatario Mario Abdo Benítez, pero aclaró que eso no significa que haya una mala relación entre ambos.

El lunes se oficializó la incorporación de “Calé” Galaverna y otros referentes colorados al movimiento del expresidente de la República, como los gobernadores de Juan Carlos Vera (Guairá), Carlos Giménez (San Pedro) y César Ramírez (Canindeyú), aunque este último ya lo había hecho en octubre pasado.

Así también, se confirmó la inclusión de los senadores Martín Arévalo y Silvio “Beto” Ovelar, además del diputado Nano Galaverna, dentro del equipo político de Honor Colorado.