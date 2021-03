El senador colorado Silvio Ovelar mencionó que el presidente Mario Abdo Benítez se está tomando el tiempo para adoptar las medidas más oportunas, ya que no acostumbra a actuar de manera acelerada o apasionada, y en especial ahora, ya que es consciente de que no puede cometer errores.

Ovelar indicó que no le sorprende que el Partido Colorado esté sosteniendo al Gobierno porque “la manifestación que fue legítima posteriormente ya fue aprovechada por los oportunistas que siempre tratan de llegar al poder por la ventana”. “Cuando el señor Lugo y el señor Alegre meten la mano y hacen prevalecer sus intereses particulares, lógicamente el partido se abroquela”, agregó.

Negó que se esté negociando con el cartismo. “No pide ni un solo cargo como moneda de cambio”, agregó.

En otro momento dijo que los manifestantes, en gran porcentaje responden a partidos políticos y a hombres que quieren acceder al poder. “Es fácil fijarse en los tuits, mensajes, de quiénes incitan a las manifestaciones y hay información fidedigna. Los manipuladores de siempre, sectores que pretenden llegar al poder a como dé lugar en la República, ellos estuvieron promoviendo”, lanzó sin dar nombres.

En respuesta, Fernando Lugo señaló que el senador Silvio Ovelar pasó a formar parte del grupo de los disparateros al responsabilizarlo como uno de los propiciadores de los manifestantes violentos. “Tenía el mejor de los conceptos pero lastimosamente pasó a formar parte de los disparateros”, dijo.

El legislador sostuvo que el oficialismo tiene un completo desconocimiento acerca del Grupo de Puebla, que es “un grupo de políticos que no va a querer estar desestabilizando un país”. “Es un grupo serio conformado hace dos años, de expresidentes”, indicó.

“Son meras hipótesis que no se pueden demostrar, se pierde credibilidad cuando los políticos no pueden demostrar. Es un movimiento genuino ciudadano porque no llegué a ver a ningún político participando de las movilizaciones. No acepto ninguna violencia, todo tiene un límite”, refirió por último.

Esta mañana, Mauricio Espínola, secretario privado del presidente Mario Abdo Benítez, argumentó que se sigue un itinerario en búsqueda del Grupo de Puebla, de la izquierda política iberoamericana, y se preguntó a quién conviene reivindicar una etapa tan oscura de nuestra historia como fue el Marzo Paraguayo.