Pedro Candia señaló que la denuncia fue presentada en enero de este año, donde pedía que se le aplique la máxima sanción al diputado Carlos Portillo, por supuesto tráfico de influencias.

Sin embargo, Candia dijo que no se le dio tratamiento a su pedido porque el Tribunal de Conducta del PLRA no está en funciones desde octubre del año pasado. Explicó que el Directorio puede convocar a una sesión extraordinaria de la Convención para resolver en esa instancia la expulsión o no de Portillo.

“Hasta hoy ese tema está trancado. Es un proceso que tiene un plazo de tres meses”, sostuvo Candia en contacto con la 1020 AM.

Señaló que tiene otras 10 denuncias más en contra de políticos liberales, pero todas están en la misma situación.

“Solicité su expulsión (de Carlos Portillo) por acarrear un desprestigio a nuestro Partido, por la conducta que ha tenido. Yo garantizo que voy a persistir en mi acusación”, sentenció Candia.

Por su parte, el titular del PLRA Efraín Alegre manifestó que el legislador Carlos Portillo debe presentar su renuncia al cargo y someterse a la justicia.

“No vamos a acompañar ninguna conducta fuera de la Ley y lejos de la transparencia que queremos para nuestro país”, escribió Alegre en su cuenta de twitter.