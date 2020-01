POR JUAN MARCELO PEREIRA

Añadió que el conflicto bene­ficia al Partido Colorado, sec­tor que podrá sostener que la alternancia no fue una solu­ción para los problemas de los asuncenos. Afirmó que la militancia política juega un papel clave para saber afron­tar los desafíos en la comuna agregando que la ciudadanía tendrá que tener en cuenta los riesgos que implicaría votar a un aspirante “outsi­der”, teniendo como ejemplo al comunicador Ferreiro.

–¿La caída de Mario Ferreiro y su sector ante supuestos hechos de corrupción rentabilizará políticamente a sectores de la izquierda o centroiz­quierda?

–Esta situación de supuesta corrupción de Mario Ferreiro en realidad no afecta sola­mente al equipo político del ex intendente, sino que también afecta severamente la ima­gen de sectores de la oposición y golpea su discurso de una alternancia efectiva y real a la práctica tradicional del Par­tido Colorado. La izquierda está fuertemente golpeada de por sí, ya que tiene serias limitantes para convertirse en una alternativa popular y masiva en el Paraguay. Enton­ces, yo no diría que el conflicto de Ferreiro le pueda benefi­ciar al Frente Guasu u otro sector de oposición.

–¿El asunceno es capaz de diferenciar entre los secto­res de la oposición?

–En el inconsciente colectivo del ciudadano la izquierda es un todo, la gente no te va a distinguir entre la izquierda socialdemócrata de Avanza País y la izquierda si se quiere “más radical”, como el Frente Guasu. En síntesis, es una sola, así cuando se habla de la oposición, la cual no es un solo bloque, sino un conjunto de actores políticos que tienen sus agendas e intereses parti­culares y que lo lógico es que entre esos sectores y actores existan tensiones, es lo natu­ral. El ciudadano asunceno lo que quiere es tener alter­nativas reales y efectivas que puedan hacer buenos gobier­nos. Entonces, la mirada de si afecta solo a Mario Ferreiro o si afecta al P-MAS es algo que me parece limitado.

–¿El PLRA podría verse afectado por el conflicto de Ferreiro como un sec­tor opositor tradicional?

–El Partido Liberal puede recibir el coletazo digamos en todo caso como un actor de la oposición, pero las ren­cillas en la izquierda al prin­cipio no tendrían por qué afectarle. Esas son rencillas y peleas puntuales, las que vemos actualmente son con­flictos internos sangrientos. Se ve realmente una cues­tión muy visceral. Son pro­blemas serios, de reclamos de dinero, cosas muy feas que impactan negativamente a dicho sector. El PLRA no ten­dría por qué recibir ese cole­tazo más allá de ser el prin­cipal partido de oposición, pero este tema de Ferreiro y Camilo Soares está muy cir­cunscripto a lo que es el sec­tor de izquierda.

–¿La supuesta corrupción en la adminis­tración de Ferreiro beneficiará al Par­tido Colorado?

–Creo que al Partido Colo­rado le beneficia justamente en el discurso en torno a que la oposición sostenía que los colorados eran los corruptos y que el sector opositor no lo es. Esto le da insumos a la ANR, en decir “bueno, se les dio la oportunidad y caen en los vicios”, en sostener que no son distintos. Desde el sector colorado se podrá decir a los asuncenos, “bueno, ustedes han votado por la alternancia y miren en lo que terminó”. En términos de masas, elec­toralmente el Partido Colo­rado no sufre ante este tipo de tormentas, ya que tiene una base electoral muy sostenida, sólida, salvo que haya alguna fricción interna que se puede dar, estoy pensando como ejemplo el caso del senador Luis Alberto Castiglioni y Nicanor Duarte Frutos.

–¿Los aspirantes “out­sider” a la intenden­cia capitalina conta­rán con ventajas ante el supuesto conflicto de corrupción?

–Ferreiro al principio también fue una persona outsider, un actor político que salió de los medios, un mundo totalmente ajeno a la política. Su fracaso en la ges­tión municipal podría ser también un llamado de atención al ciu­dadano, al elector, sobre los riesgos de votar a los candida­tos que no tengan el expertiz político. Es un mensaje inte­resante, contundente, pero no es absoluto, no quiere decir que se tenga que repetir, no es que te marca una cuestión absoluta en decir que todos los outsider van a fracasar.

–¿En qué falló Mario Ferreiro?

–Estos cargos exigen sobre todo una serie de condiciones y habilidades de la persona como ser la negociación polí­tica, capacidad de articulación, de administrar conflictos, de administrar incluso campa­ñas políticas en contra como lo que denun­cia ahora Ferreiro respecto al Partido Colorado. Acá no se puede improvisar si se trae a una persona del espectáculo, puede tener 2 millones de votos, pero no tendrá las con­diciones personales de lide­razgo para administrar este tipo de situaciones. Las per­sonas tienen que reunir una serie de requisitos y en esto la militancia política es fun­damental porque con eso va adquiriendo habilidades que van formando su liderazgo y sin eso no puede ocupar un cargo de representación elec­toral. En gran medida yo creo que lo de Mario Ferreiro reflejó eso, una falta total de liderazgo político. Lo mismo reflejó el senador Fernando Lugo en su momento. Si hay algo que se le puede reprochar, es eso, pero también la liviandad absoluta de administrar los conflictos, el ex intendente no tuvo esto y por eso se le derrumbó todo al final.

–¿El conflicto de la oposi­ción en torno a la adminis­tración de Ferreiro podrá trasladarse a otros muni­cipios?

–Yo creo que cada municipio tiene su propia dinámica, tiene su propio contexto, no sería tan favorable de hacer este tipo de análisis tan gené­rico. Cada municipio tiene su historia, problemas, su elec­torado.