“Mazzoleni es una buena persona, pero es un mal administrador y entonces tiene que ser destituido”, expresó Enrique Baccheta en comunicación con la 730 AM.

Criticó que mientras los contagios del Covid-19 van en aumento, los primeros soldados que son los médicos y enfermeras están desprotegidos y sin los insumos suficientes, pese a que el Ministerio de Salud dispone de 513 millones de dólares adicionales a su presupuesto, mediante la ley de emergencia nacional.

“Yo no voy a continuar defendiendo lo indefendible y si no hay cambio de ministros el 15 de agosto, voy a tener que salir de Añetete, no voy a permitir o al menos voy a dejar sentada mi posición de ya no más endeudamientpp”, aclaró Bacchetta.

El senador aclaró que pese a pertenecer al movimiento Colorado Añetete, nunca cedió en sus posturas y que desde el inicio le dijo la verdad al presidente Mario Abdo, entre ellas, recordó la situación de Patricia Samudio.

“Lo del agua tónica me pareció una tomadura de pelo, por eso le dije: presidente, ahora tenes que echarle a esta tipa”, comentó.

Sostuvo que también desde el comienzo le advirtió de la necesidad de una cirugía mayor en el Indert con Mario Vega y también en la Dirección de Puertos con Julio Retamozo, sobre quien pesa varias denuncias por malos manejos.

Manifestó que también deben cambiar al ministro de Educación. “Lo de petta es lamentable, no tiene una mísera política de lo que es la educación, me da escalofrío por todo lo que tienen que vivir estos chicos, le dije al presidente que no podemos improvisar en educación ni en salud, pero improvisamos”, afirmó.

La lista no se deduvo ahí y continuó con Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo y Julio Fernández, director de Aduana, como otros de los que definitivamente deben irse.