En solo 2 días, el actual vicepresidente de la República y aspirante al sillón presidencial, Hugo Velázquez, recorrió 9 localidades de Caaguazú. Sus visitas políticas las comparte diariamente en sus redes sociales, donde muestra el acompañamiento de sus seguidores a sus pretensiones para el 2023.

DESESPERADO? No lo estoy persiguiendo Sino como uno de los principals candid entonc me divierte escuchar y ver sus andanzas. Pero me sorprende la cantidad de actos q realiza Velázquez. En solo 2 días recorrió 9 localidads de Caaguazu. Preg: Porqué la prisa? pic.twitter.com/rGO8MX4icU

— FRANCISCA PEREIRA (@Francis970AM) November 27, 2021