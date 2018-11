El legislador colorado, Enrique Bacchetta, analizó estos primeros 100 días del gobierno de Mario Abdo Benítez y señaló que el mandatario está tratando de acomodarse. “Es difícil en 100 días desplegar todo lo que uno piensa hacer. Está haciendo un esfuerzo importante”, indicó en conversación con Radio Ñandutí.

Como punto positivo de la administración de Abdo, destacó la “percepción de transparencia” en las instituciones del Estado. “Se percibe que no hay privilegios y que la vara puede caer sobre cualquiera”, señaló.

En contrapartida, como punto negativo, remarcó el tema del Ministerio de Educación, al que lo consideró como una “improvisación”.

“Lo voy a decir, cueste lo que me cueste. No lo conozco a Eduardo (Petta) como un técnico en educación, como lo es Nancy Ovelar. Para mí es un punto flaco de este gobierno”, arremetió el senador.

Dijo además que está seguro que el tiempo le dará la razón y que desde un principio el presidente Abdo Benítez tomó partido por Petta. “Yo creo que Eduardo está para otras cosas y en otros lugares donde podía ser de mayor utilidad”, precisó.

“Yo realmente no estoy enojado con mi sector. Lo que pasa es que tengo mi forma y sé cómo tengo que manejarme. No voy a poner palos a la rueda, pero tampoco que vengan a querer imponerme criterios. Voy a decir lo que creo que tenga que decir, por más de que se moleste alguien”, subrayó.

Aseguró que seguirá perteneciendo al Movimiento Añetete, pero que si no les gusta su forma de actuar, no tiene problemas en continuar su camino, con su equipo que viene trabajando con él.

Por otra parte, Bacchetta afirmó que ya no está con intenciones de seguir en el Senado en próximos períodos y que analiza aspirar a cargos de mayor relevancia. “Tengo una duda existencial: si me dejo de todo esto, o aspiro a algo más importante. Pero, no es que me quiera seguir quedando en el Senado”, manifestó.

En ese sentido, no descartó una eventual candidatura a la Presidencia de la República. “Puede ser. Si de por ahí tengo las condiciones, un equipo que me respalde y me sienta confiado ¿Por qué no?”, agregó el senador.

Por último, confirmó que sigue hablando con el expresidente Horacio Cartes y con todo el equipo de Honor Colorado, sin ningún problema. “No está en mi espíritu confrontar”, sentenció.