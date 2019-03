En charla con la radio 650 AM, el senador Fernando Silva Facetti desmintió que haya un coqueteo del G9 con el presidente Mario Abdo Benítez para conseguir acuerdos legislativos. Aseguró que desde ese bloque apoyarán cualquier proyecto que sea beneficioso para el país.

Respecto a la presidencia del Congreso, que el llanismo busca conseguir, el político liberal aseguró que los nueve integrantes son posibles candidatos y que no hay nada definido. “Está la posibilidad de elegir a la primera mujer y nosotros tenemos a tres”, acotó.

El senador del llanismo indicó que todavía no definieron a quién elegir de la terna elaborada para el reemplazo del exministro Sindulfo Blanco, quien fue destituido vía juicio político. Los tres ternados son Alberto Martínez Simón, Emilio Camacho y Rubén Romero.

Por otra parte, aseguró que no corresponde sacar al contralor Enrique García del cargo. "El tema contralor no corresponde porque el pedido de juicio político se da en base a una imputación de la Fiscalía que posteriormente fue anulada. La justicia ya falló y ratificó la nulidad, por lo tanto no debería correr”, manifestó.

Silva Facetti aseguró que la Cámara de Senadores no tiene la potestad de ampliar la acusación que hizo Diputados, que solo lo hizo por el tema Ivesur.

En tanto que consideró que el caso de su colega Enrique Bacchetta, quien defendió al diputado preso Ulises Quintana, es uno mediático e indicó que la declaración no fue oportuna o inteligente, aunque remarcó que los políticos del Jurado de Enjuiciamiento están eximidos de no emitir declaraciones sobre los problemas políticos que estén ligados a la justicia.