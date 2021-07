Muy duro estuvo hoy el titular del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego de escuchar su informe de gestión anual. Al respecto el legislador dijo a la prensa que el mandamás expuso su visión del país, pero que esta no coincide con la realidad que vive la gente.

A su parecer hubo mucho esfuerzo de parte de la actual administración estatal, pero resaltó que fue insuficiente, teniendo en cuenta el fracaso en materia de salud, seguridad y educación. “Hubo importantes inversiones en las rutas para la reactivación económica, pero no se previó la falta de insumos, planta de oxígeno, camas de UTI, etc. Todo lo que se hizo resultó insuficiente. Es la visión del presidente, lastimosamente la percepción de la ciudadanía y mía es que fueron insuficientes (las acciones)", agregó.

Salomón alegó que en materia de salud se dio el fracaso durante la gestión del exministro Julio Mazzoleni, porque se tuvo tiempo, dinero y marco normativo, pero no se hicieron las previsiones.

En el plano de la seguridad, lamentó que el mandatario no se haya referido al secuestro del joven Jorge Ríos en Puentesiño, Concepción. “Es uno de los fracasos de esta administración. Hay que admitir. Sabemos del problema grave que tenemos en el norte, pero hoy se traslada a otras zonas, surgen otros grupos armados”, agregó.

En cuanto a la educación, “Cachito” indicó que hay instituciones educativas prácticamente en ruinas, siendo que existe el presupuesto suficiente para mejorarlas.

El legislador expresó su deseo de que rectifique rumbo y apueste fuertemente a la reactivación económica. “Es la administración de él (por Mario Abdo), es el presidente de todos los paraguayos, cualquier fracaso o acción positiva, es bajo su administración”, añadió.

ABDO, ALEJADO DE AÑETETE

No obstante, subrayó que el fracaso del Presidente es el fracaso de sus asesores. “Nosotros hablamos en el ámbito legislativo, pero él toma las decisiones. No sé si formo parte de su entorno, él toma las decisiones con su gabinete. Formo parte de Añetete pero algunas veces nuestras relaciones no son tan positivas o fluidas como queremos. Evidentemente tiene su grupo de apoyo. En la mayoría de las veces no somos consultados. No creo que sea ningún legislador (el que integre ese primer anillo). Tiene a su grupo de apoyo, es gente que trabaja con él en el Palacio y Mburuvicha Róga. Está más a gusto con sus asesores que con nosotros”, lanzó.

Si bien aseguró no sentirse marginado por el gobierno de Abdo, expuso que el Congreso no recibió invitación para reunirse con la delegada norteamericana en nuestro país, días atrás. “Consideraron que no era necesaria nuestra presencia”, indicó.