En charla con los medios de prensa, el senador Blas Llano sostuvo que es una casualidad que él esté en la línea de sucesión y que sea del Partido Liberal.

“A mí no me quita el sueño de llegar a la Presidencia aunque sea por un día, por caminos torcidos, por atajos como se dice. Ni siquiera por un día. No me atormenta ni vuelve irracional esa situación. Así que la ciudadanía puede quedarse tranquila”, indicó.

Llano dejó entrever que llamaría a elecciones, en el caso de llegar al Poder Ejecutivo. “Una premisa fundamental para mi es la legitimidad para llegar a ocupar un cargo. No podemos seguir viviendo en un estado de incertidumbre, no es beneficioso para nadie. Por el bien de la República se debería definir esto cuanto antes”, afirmó.

Agregó que esa legitimidad de origen que solamente se consigue a través de una elección directa, donde el pueblo paraguayo es consultado sobre quién quiere que guíe el destino del país.

Ante los rumores de la posibilidad de que se lo cambie, mencionó lo siguiente: “No me quita el sueño seguir siendo presidente del Congreso, porque escuché por ahí que me quieren cambiar”, resaltó también.