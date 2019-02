En entrevista con La Nación, el político manifestó que cuenta con la suficiente experiencia para ser el líder de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y aseguró que tiene el respaldado de una parte de la dirigencia que acompaña su deseo.

–¿Se candidatará para la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado?

–Es una consulta que ya me realizaron, les dije: ¿quién no quiere ser presidente del Partido Colorado? No solo candidato, sino ser presidente, que conlleva una concurrencia de factores para que finalmente se dé el privilegio de presidir el partido.

–¿Cuáles son las necesidades del partido?

–El Partido Colorado necesita hoy una reformulación de objetivos y propósitos porque tiene una misión en el ejercicio del poder de la República. Se debe acompañar ese escenario, para eso se deben apoyar las cosas nuevas y reclamar aquellas acciones que no se compadecen con las líneas históricas del partido.

–Imagino que estar al frente de esta institución política es un compromiso y requiere muchas cualidades…

–Como estamos en vísperas, hablando de renovación de las autoridades, yo me creo con la suficiente experiencia y la capacidad para presidir el Partido Colorado. Lo he manifestado y lo sustento. Pero esa candidatura debe de ser gestada por la dirigencia porque la dirigencia es la que articula y a través de esa articulación se llega a cada ciudadano, estamento para que se vea acompañado.

–Háblenos de su trayectoria…

–He realizado tareas en nuestra larga trayectoria desde el Comité Juvenil, pasando por instancias de presidente de seccional, por el Parlamento, fui miembro de la Junta de Gobierno, presidí tres convenciones. La dirigencia pregunta: ¿cuándo vamos a hacer?, y ¿qué vamos a hacer? Esto afianza todavía más ese deseo íntimo que uno tiene avivado en su ser después de una larga trayectoria de servicio. Lo hice con vocación y, por sobre todas las cosas, congratulado de acompañar la línea histórica del partido.

OTROS CANDIDATOS

–¿Qué opina de los demás candidatos para la Junta de Gobierno?

–No quiero opinar sobre ninguna candidatura, sin embargo quiero decir que cualquier ciudadano, como yo, que se sienta animado a ser candidato tiene toda libertad de hacerlo y más todavía en nuestro movimiento en particular, liderado por el ex presidente Horacio Cartes. Tenemos libertad de poner a consideración nuestra candidatura. El mecanismo de elección lo estaremos hablando con la dirigencia que hace a la estructura, lo haremos más adelante.

–¿Qué cosas cree usted que se deben corregir dentro de su partido?

–Por sobre todas las cosas la dejadez del estamento juvenil. Cuando hablamos de ello hay que reformular los cuadros juveniles, dónde está el motor o la cadena generacional que tiene que representar las piezas de relevo importante en la vida del partido; ¿dónde están, en las bases, en las seccionales, cómo se tiene que revitalizar? Son las preguntas que deben realizase y responderse estando en la construcción. Tengo suficiente capacidad y testimonio de haber pasado por esa instancia y creo que podemos contribuir enormemente con muchas dirigencias, acciones con la juventud y con las mujeres.

–¿Según usted, cómo se puede fortalecer dicho estamento?

–Hice referencia al eslabón juvenil porque hoy en día para amar al partido hay que conocerlo, nadie ama sin conocer. La misión principal del dirigente, me incluyo como miembro de la Junta de Gobierno, es hacer conocer a la juventud de dónde viene el partido, cuáles son sus raíces históricas y qué misión tiene en el propósito de la vida nacional. Eso debe conocer la juventud, la historia, la tradición y volver a los principios.

UNIDAD PARTIDARIA

–¿Considera que se puede llegar a la unidad partidaria?

–La unidad debe darse en el disenso respetuoso, respetando las diferencias coyunturales que se dan, pero hay aristas comunes que son concurrentes. La unidad sin disenso no existe en democracia. La democracia es el escenario en el que podemos discernir y dentro de esto existen los consensos, que son aquellas aristas comunes que hacen los pilares de la vida del partido. Siempre que se respete en la vida democrática interna la conducta de cada uno y se puedan encontrar esas aristas comunes, se va a encontrar un partido fortalecido, dispuesto a acompañar grandes tareas. Finalmente, el propósito es encontrar mejores condiciones de vida, esa es la esencia, el propósito y la misión que debe de tener el partido en el ejercicio del poder.

–¿Qué opinión ameritan los últimos sucesos ocurridos en Ciudad del Este?

–Son las inequidades que se dan en el abordaje, en la intervención de la justicia, una justicia selectiva; una participación inusual del máximo representante de la República en nombre del Partido Colorado en contra de un sector. Esas son inequidades que hay que corregir. Hay cuestiones comunes que hacen a la vida del partido y, estando en alta representación, hay que saber participar para evitar ser sindicado como una mezquindad hacia un sector, eso se dio en CDE.

–¿Cuáles son los desafíos de los colorados para las elecciones venideras en dicha ciudad?

–El Partido Colorado se ve en el imperativo de abordar los desafíos que se presentan en el escenario. Son variables que se instalaron y se debe acompañar el proceso en la previa de las elecciones y después de ella. En el pos (elecciones) hay competencia entre los partidos políticos, en el que se debe preservar la conducción partidaria y tomar protagonismo. Dentro de la estructura está nuestro movimiento, que pondrá su mejor esfuerzo. También está la expresión de la dirigencia que tiene el protagonismo principal en la base de la región del Este.

MOVIMIENTO FIRME

–¿Cómo se encuentra ahora Honor Colorado tras lo ocurrido en el Este ?

–El movimiento se encuentra firme, en condiciones. Fundamentalmente cuando le precede un gran desafío se ve herido en el amor propio, una expresión mía en particular, pero es propia de quien siente el coloradismo como una misión y tiene un protagonismo de larga trayectoria. Por supuesto, se ve más fortalecido para la lucha.

–¿Qué opina de la renuncia del ex intendente de San Lorenzo Albino Ferrer?

–Hay una nueva etapa, un intendente electo por la Junta (Municipal) que va a llevar (la intendencia) a las elecciones 2020. Hay que preservarla para el Partido Colorado. Es un municipio de singular importancia electoralmente hablando y de relevancia para la vida del partido.

LO QUE ESPERA DE ABDO

–¿Qué espera del presidente de la República, Mario Abdo Benítez?

–Se espera mucho más; por ejemplo, que se respete a aquel dirigente que ha sumado los votos de confianza de muchos ciudadanos a través suyo y que hoy se ve perjudicado porque ha perdido su puesto de trabajo. Por sobre todas las cosas, también debe valorar a un movimiento interno que fue el gran protagonista para que el partido siga siendo poder de la República. El movimiento que viene de la mano de alguien que tuvo una misión luminosa de su carrera política, rescató al Partido Colorado de la llanura y le devolvió el poder de la mano de don Horacio Cartes.