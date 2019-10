En una de las emisiones periodísticas de Telefuturo Euclides catalogó como débil y falto de rumbo al gobierno de Abdo Benítez, del cual forma hoy parte.

“Frágil, iveyýi.’ (liviano) y repito: la fragilidad. No tiene entorno, no tiene equipo, abandonó el partido (colorado). No tiene agenda económica, esto es como el último califa de Granada, el reino de los nazaríes, cada uno tenía su feudo pero no controlaba nadie, no administraba nadie. aquí está todo loteado pero él (presidente Abdo) no es el gerente de la inmobiliaria”, expresó.

Ek error del mandatario, decía entonces Acevedo, es su equivocado afán de agradarle a todos.

“Porque él quiere quedarse bien con todos, creo que en el fondo es porque su entorno es mediocre, le hace daño”. subrayó.

Euclides Acevedo en #AAM: “El entorno del Presidente @MaritoAbdo es tóxico. Son todos unos profesionales de la adulonería”. pic.twitter.com/x1ZCwxkacQ — #ParaguayNoTeCalles (@ChauCorruptosPY) October 14, 2019

Al final de su comentario, Acevedo dispara otro “misil” contra los hombres y mujeres que conforman su primer anillo.

“Y (Colorado) Añetete es una figura que nosotros (periodistas y analistas) inventamos. Añetete no es un movimiento político, es un grupo electoral que busca justamente los lotes políticos que te otorga el poder… “Cual es la característica ideológica y doctrinaria de Añetete. El entorno de Mario está conformado por industriales de la adulonería…hendysyrypa nderehe la gente (babean todos por vos) te dicen que bien te queda tu corbata presidente… son chupamedias de clase A. Y repito: tiene que conectarse mas con la realidad salirse de ese entorno, ese entorno es tóxico”, concluye.