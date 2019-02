El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que evalúa convocar a los legisladores de la Cámara Baja a una sesión extraordinaria para analizar la destitución o no de la intendenta esteña Sandra McLeod. Negó persecución política al senador Javier Zacarías Irún y evitó explicar por qué bromeó con la caída de la dictadura.

Durante su recorrido por las obras viales financiadas por la Itaipú Binacional en el departamento del Alto Paraná, distrito de Raúl Peña, el jefe de Estado indicó a la prensa que está evaluando la posibilidad de convocar desde el Poder Ejecutivo a una sesión en la Cámara Baja del Parlamento, una vez que culmine la intervención en la comuna de Ciudad del Este.

Señaló que durante el fin de semana estará por dicha localidad pero que aún no sabe si participará de los festejos por su aniversario fundacional, ya que no quiere ser factor de “inestabilidad, división, conflicto”, según sus palabras.

"Si es que hay ambiente y mi presencia va a contribuir para que haya un festejo como la ciudad se merece, sí, y si mi ausencia es mejor para que la ciudadanía pueda festejar y que no haya ningún tipo de inconveniente, también con mi ausencia voy a festejar con ellos, desde algún lugar del departamento, pero no quiero ser un factor de división ni de conflicto”, refirió.

CASO ZACARÍAS

Sobre la postura del movimiento Honor Colorado, Mario Abdo descartó que sea una persecución política la imputación contra el senador disidente Javier Zacarías Irún. Esgrimió que el cartismo manipuló a la justicia por mucho tiempo y que por ello considera que también él lo hace, pero remarcó que se debe cambiar la “contra cultura instalada” del manejo patrimonalista del Estado.

“Es lógico que piensen de esa manera, porque ellos actuaban de esa manera. El proyecto Honor Colorado es un proyecto que buscó el copamiento de todos los poderes del Estado, entonces ellos no entienden la otra lógica con poderes independientes. Nosotros no hacemos ningún tipo de injerencia, no quiero una justicia al servicio del poder”, lanzó.

El presidente de la República aseguró no tener enemigos ni rencor alguno contra algún sector político.

SU BROMA Y LOS DESPIDOS MASIVOS

Al ser consultado sobre la broma que hizo respecto a la importante fecha que recuerda la caída del stronismo, atinó a responder de vuelta entre risas: “no, paso”. Sin embargo, ante la insistencia de los comunicadores dijo: “Para mí todos aquellos que luchan por la libertad, el 3 de febrero fue una fecha importante para la apertura democrática para el Paraguay”.

En tanto que, sobre las denuncias de despidos masivos de los seguidores de Honor Colorado de las instituciones públicas, el mandamás alegó que existen cargos de confianza y que pueden meter a su gente. “Como ellos trabajaron de su confianza, nosotros hacemos de a poco. Muchos que estaban antes siguen en sus cargos”, acotó.