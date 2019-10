Desde la Presidencia de la República aclararon que no impulsan la firmatón para impulsar de vuelta la posibilidad de una reelección presidencial.

El jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, manifestó que el propio Mario Abdo Benítez se mostró muy sorprendido por el plan de los presidentes de seccionales del Movimiento Añetete, quienes recolectarán firmas para solicitar la reelección presidencial.

“Este mensaje y este petitorio no está autorizado por el Movimiento Colorado Añetete ni por el presidente. Me parece algo absolutamente innecesario y totalmente fuera del Poder Ejecutivo”, mencionó en charla con la 730 AM.

Villamayor indicó que el mandatario no está interesado en una reforma constitucional que contemple el rekutu.

“No sabemos si alguien los manipuló, pero es categórica la posición del presidente, no buscará la reelección y lo dijo desde el día que asumió”, puntualizó en entrevista con la 780 AM.