Extrañas son las condiciones en las que se volvió millonario el ex gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann Alfaro, y más insólito aún es el argumento que utilizó en su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) para justificar la compra de acciones en una de sus sociedades anónimas.

Mientras que el padre del ex gobernador, don Rodolfo Friedmann Cresta, quien era parte de la conocida “Azucarera Friedmann” en el Guairá, sostiene que lo máximo que le regaló a su hijo fue un Escarabajo de color verde, la madre que se dedicaba a la venta de minutas le “ayudó” para constituir una sociedad con aporte en efectivo y de una sola vez de G. 5.000 millones.

¿Friedmann le mintió a la Contraloría?

“Las acciones fueron compradas mediante anticipo de herencia materna”, señala textualmente el polémico ex gobernador que ahora funge de senador antilavado, en su declaración jurada recibida el 23/09/2014 en la CGR. Se trata de la firma Nápoles SA que Rodolfo y su madre Guadalupe Alfaro constituyeron mediante escritura Nº 105 de fecha 27/09/2013, un mes después de que él asumiera como jefe departamental del Guairá.

Sin embargo, la mujer a quien el ex gobernador atribuye el origen de su fortuna en la SA era hasta ese entonces la famosa cantinera de la Azucarera Friedmann, a quien los obreros como ex empleados de la planta la recuerdan por su sacrificado oficio de vendedora de ricas empanadas y agua caliente, etc.

El empleo de mayor nivel que tenía Guadalupe era de cajera de un banco de Villarrica, según constan en los registros comerciales. Se quedó sin este trabajo y su hijo Rodolfo le consiguió un puesto para que la mujer explote una pequeña cantina en la fábrica de la familia de su padre.

“Él no era accionista en la fábrica. Al morir mi padre en el 2004, por supuesto él era el presidente, asume la presidencia otra persona, se quedó una vacancia en el directorio que nos correspondía a nosotros y yo le puse a mi hijo Rodolfo como director. Fue director por 8 años, ganaba G. 15 a G. 16 millones y ahí rescató a la mamá, le puso una cantina en la fábrica”, manifestó el padre del ex gobernador, don Rodolfo Friedmann Cresta. Subrayó que su hijo “nunca tuvo porcentaje de ganancias, ni acciones, sólo su aguinaldo y su sueldo”.

De hecho la modesta casa donde reside Guadalupe muestra su realidad, que no concuerda con la de una empresaria que invierte en sociedad G. 5.000 millones.

La única herencia que se conoce en la familia materna de Friedmann es la casa que dejó su abuelo, una residencia normal sin mayores lujos que rafaccionó el ex gobernador para habitarla y que está en conflicto judicial con los tíos herederos.

¿Cuánta plata en la SA?

En la escritura de Nápoles SA, madre e hijo se presentan como comerciantes, fijaron un capital social de G. 10.000 millones y en ese mismo acto integraron la mitad del dinero en efectivo.

“Capital emitido y suscrito en este mismo acto de la suma de G. 5.000 millones, totalmente integrado por los socios en dinero en efectivo”, señala literalmente el documento de constitución de Nápoles SA que firman Rodolfo Friedmann Alfaro y Guadalupe Alfaro.

La escritura bajo fe de la escribana Maura Aguilar Caire refiere que: “En este acto quedan emitidas 50 acciones de G. 100 millones cada una, por un importe total de G. 5.000 millones, individualizadas con numeral cardinal del 1 al 50, que quedan totalmente suscritos e integrados por los socios de la siguiente manera: Rodolfo Friedmann Alfaro suscribe 30 acciones de G. 100 millones cada una, por un valor total de G. 3.000 millones. Guadalupe Alfaro suscribe 20 acciones de G. 100 millones cada una, por valor de G. 2.000 millones”.

Más tarde, por escritura Nº 60 del 17/06/2014, Rodolfo y su mamá cambiaron la denominación de la sociedad Nápoles SA por Estonia SA, porque existe otra firma con denominación similar, según dejaron asentado.

¿También mintió sobre los montos a la Contraloría?

Friedmann declaró el 23/09/2014 acciones por valor de G. 2.500 millones en Nápoles SA. Sin embargo, en la escritura de la sociedad del 27/09/2013 figura que puso en efectivo y de una sola vez, G. 3.000 millones.

Además, en el 2014, Friedmann declaró ingreso mensual de G. 18.000.000 de la “Azucarera Friedmann”. El padre nos confirmó que su hijo fue desvinculado de la fábrica en junio del 2012 y que lo máximo que sacó de ahí fue una indemnización de G. 90 millones “que cobró en dos cuotas”.

¿De dónde sacó el dinero?

El ex gobernador Friedmann nos confirmó en su momento que junto con su madre pusieron los G. 5.000 millones en Nápoles SA. Pero cuando le preguntamos sobre el origen del dinero, considerando la millonaria inversión que no concuerda con la capacidad financiera de su mamá Guadalupe, nos escribió vía Whatsapp: “Disculpame, datos privados de mi madre? Yo no violento el artículo 33 de la Constitución Nacional”.

Había alegado que “el grupo Cartes quiere destruir mi imagen, desacreditarme, amedrentarme para que no continúe con las denuncias en contra de ellos y hasta posiblemente atenten contra mi vida para acallarme”. A partir de esta conversación, Friedmann ya no respondió nuestras llamadas ni mensajes.