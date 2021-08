“Lo de ayer a mí me sorprendió, fue un guiño muy importante para mí, eso significa que me tiene confianza y que tiene confianza en el equipo que estamos armando”, dijo el vicepresidente Hugo Velázquez en conversación con la 730 AM.

Fue en relación al discurso de Mario Abdo Benítez,quien durante un acto de Gobierno ayer en el Chaco, aseguró que él ya no estará para inaugurar muchas de las obras que hoy están en curso y que le tocará a Hugo Velázquez.

El vice aseguró que Añetete no tiene ningún acuerdo con el Frente Guasu ni con otros partidos y que el movimiento oficialista no está de acuerdo con el cierre de rutas. Es más, subrayó que este pensamiento constituye una diferencia “brutal” entre el Partido Colorado y el Frente Guasu.

Hugo Velázquez inició hace varios meses su campaña política para las presidenciales 2023, con el apoyo del actual mandatario Mario Abdo Benítez. Algunos de sus recorridos los realiza con el avión de la familia Zuccolillo, según admitió hoy el propio Velázquez.