El diputado Miguel Cuevas publicó el miércoles pasado en su cuenta de Facebook, la visita del vicepresidente de la República del Paraguay, Hugo Velázquez, al departamento de Paraguarí, donde ambos realizaron varias actividades, sin especificar si fueron de carácter oficial o meramente con miras a las próximas elecciones.

En las imágenes compartidas por el político colorado se observa que Velázquez llegó al sitio a bordo de la aeronave H-502 de la Fuerza Armada, pese a no estar estar en el ejercicio de la Presidencia.

Según las publicaciones de las redes sociales de la segunda máxima autoridad del Poder Ejecutivo, solo realizó sus actividades oficiales fuera de la oficina hasta el lunes pasado, luego de eso ya no se reportó otra salida bajo el rango oficial, por lo que su ida a Paraguarí fue -según se presume- para otros fines.

En Paraguarí, Hugo Velázquez visitó las ciudades de Yaguarón, donde se reunió con vecinos del Barrio 1ro. De Marzo, de la comunidad Ñuati Guazu y visitó algunas obras públicas que están construyéndose, y La Colmena, donde se reunió con productores de cebolla y finalizó su jornada con un encuentro político con “el próximo seguro intendente municipal, Sergio Galeano”, según publicó Miguel Cuevas. “Dialogando sobre la importancia de llegar fortalecidos para las próximas elecciones generales del próximo 10 de octubre”, posteó el legislador en su cuenta de Facebook.

Al no estar en el ejercicio de la Presidencia, el político colorado debería ir en vehículo particular a su campaña política, atendiendo que el uso indebido o particular de un bien del Estado está penado con multa, según la Ley 2.880/06.

Un dato llamativo es que justamente su hermano, el almirante Carlos Dionisio Velázquez Moreno, es el comandante de la Armada Paraguaya.

UTILIZÓ EL AVIÓN EN EL PASADO

Ya en febrero de este año, el vicepresidente Velázquez fue muy cuestionado por utilizar el avión de la Fuerza Aérea Paraguaya para realizar proselitismo. En esa oportunidad fueron divulgados fotos y videos de su llegada a Amambay a bordo de un Cessna 210 con logotipo de la FAP.

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez utiliza avioneta del Estado para mitin político



Gentileza: #Frontera_Seca #1020AM pic.twitter.com/CTYuZstoXO — Radio Ñandutí (@nanduti) February 25, 2021

Al ser consultado por varios medios sobre el hecho, Velázquez afirmó que efectivamente utilizó la aeronave de la Fuerza Aérea e intentó justificar señalando medidas de seguridad que debe cumplir como vicepresidente por ir a una zona conflictiva.

Por este caso, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presidida por María Ester Roa, y la sociedad civil Somos Anticorrupción Paraguay denunciaron al Vicepresidente ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción por violar la ley 2880/06 que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado.