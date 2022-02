Varias instituciones comenzaron las clases presenciales después de un largo tiempo y con ello también inician los recreos, momentos de pausa que permiten a los niños y adolescentes realizar un descanso en medio de su actividad escolar.

En este tiempo se realiza la ingesta de la media mañana o la media tarde, dependiendo del horario escolar. Puntualmente sobre este tema explicó la Lic. Bethania Machuca, nutricionista de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

La profesional indicó que la función de la merienda en la escuela es proporcionar al niño y al adolescente una pequeña cantidad de energía para continuar con su actividad escolar, “este alimento no reemplaza al desayuno ni al almuerzo que los alumnos deben consumir indefectiblemente antes de ir la escuela”, aclaró, por lo que no es recomendable que el niño asista a la escuela en ayunas. Menciona que la merienda escolar no debe ser abundante ni con muchas calorías.

Para la merienda, aconsejó proporcionar a los estudiantes alimentos saludables, para evitar el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad. La merienda escolar para el niño o adolescente no debe superar el 10% del total de las calorías diarias.

La nutricionista aconseja elegir alimentos nutritivos y fáciles de digerir tales como: frutas de estación, ensalada de frutas (elaborado hasta 3 frutas), yogur solo o con cereal sin azúcar, galletitas sin relleno, maní tostado (sin sal de preferencia), sándwich de verduras y queso, huevo duro.