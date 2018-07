“Crónica de una muerte anunciada”, es el título de la exitosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. El mismo parece encajar con la polémica de los conductores de Canal 4 hace unas semanas en el Mundial de Rusia 2018.

Y es que luego de su cuestionado desempeño en el Mundial de Rusia 2018 en el que ofendieron a ciudadanos extranjeros y denigraron a la mujer con groserías, tras semanas de incertidumbre respecto a su suerte ahora se confirma la desvinculación de ambos del holding.

Ni bien se encendió la polémica desde Rusia, autoridades del Grupo frenaron el trabajo de los mediáticos y fueron traídos de vuelta obligándolos a esconderse y no hablar del tema ni siquiera en sus propias redes sociales. Mientras, el jefe de prensa de Canal 4, Luis Carassale tomaba las riendas de la cobertura.

Ahora Pitu y César pidieron disculpas en sus respectivas cuentas en redes sociales, luego de quedar fuera del holding.

“Cometí un terrible error, no pretendo justificarme pero tal vez por mi falta de experiencia o mi inmadurez caí tan bajo que terminó por ofender a todo un país. No me queda más que pedirles disculpas, nunca fue mi intención herir a nadie pero sé que lo hice y no se preocupen que cada acción tiene sus consecuencias”, dice parte del mensaje de Trinidad en su post en Facebook e Instagram.

Willis pidió perdón a su familia, a sus compañeros, al idioma guaraní, a Paraguay y a Rusia: “Me equivoqué y lo admito. Si no recibo sus disculpas lo entiendo. Gracias a todas esas personas que me dieron su aliento y lo siguen dando. De los errores se aprende”.

El bochorno de los faranduleros fue tal que tomó repercusión internacional, generando el repudio de miles de personas, incluyendo el rechazo de sus propios colegas y compañeros de canal, y figuras como Estela Ruíz Díaz, Menchi Barriocanal, Luis Bareiro y Santiago González, entre otros, que lo hicieron saber públicamente.

Además, prestigiosas entidades como la Embajada de Paraguay en Rusia, la Secretaría Nacional de Políticas Linguísticas y la Secretaría Nacional de Cultura, lamentaron lo ocurrido y defendieron al idioma guaraní así como a las buenas costumbres como embajadores del país.

Pitu Willis pierde la conducción del vespertino ‘Vive la tarde’, y César Trinidad el panel de ‘Teleshow’ de Latele y ‘El resumen’ de Telefuturo, así como el programa radial “Mañana Irresponsable” de Urbana 106.9 FM.