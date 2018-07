Tras una aparente bajada de línea de Marito Abdo Benítez, el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, reconoció que no se consiguieron los votos para que jure Nicanor Duarte Frutos y anunció que se abocarán a quitar la investidura a Fernando Lugo, por supuestamente cometer arbitrariedades.

En conferencia de prensa, Ovelar sostuvo que el exmandatario es el legítimo senador de la Nación y que por lo tanto dialoga con sus colegas para rectificar la arbitrariedad cometida en su contra. Sin embargo, dejó en claro que ya es difícil rever la situación, al no conseguirse los votos necesarios. “Debemos abocarnos ya a otro tema”, añadió.

“Hay cuestiones que no pasan por la voluntad de uno. Yo he hecho todo el esfuerzo para tratar de enmendar la aberración de Fernando Lugo, pero la realidad es que no tenemos los números”, manifestó.

El legislador comentó que el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, quien también es abdista, planteó que no juren Nicanor y Horacio Cartes, y que a ellos sea sumado Lugo. Para poder sacarlo, se podría aplicar la pérdida de la investidura, para la cual se necesitarían 30 votos. “El señor Lugo ha hecho méritos al cometer arbitrariedades, ha cometido aberraciones, que ya forman parte de procesos judiciales. No será ojo por ojo, es sencilla la cosa. Se cometió un acto de gran injusticia”, añadió.

Se menciona extraoficialmente que ayer Marito Abdo Benítez bajó línea para que no se tome juramento a Nicanor, aunque Ovelar aseguró que no conversaron con su líder sobre este punto. Sin embargo, existe una vacilación de Colorado Añetete para no acompañar la pretensión de Duarte Frutos.

Al respecto, Ovelar dijo que las coyunturas son complejas y alegó que en el Senado influyen las posiciones editoriales y de las redes sociales. Además señaló que Mirta Gusinky es senadora porque llegó a jurar como tal.

Por su parte, otro que ya desistió en conseguir el juramento del expresidente, es el colorado Juan Carlos Galaverna, quien indicó a Ñanduti que “cayó absolutamente la posibilidad de juramento de Nicanor”. Alegó que el factor determinante fue la declaración del exministro de la Corte, Luis Lezcano Claude, por haber dicho que se trataba de una violación intrascendente de la Constitución.