El senador Galaverna manifestó que el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, le anunció que el día de mañana se estaría realizando la sesión extraordinaria para tratar el juramento del expresidente de la República y actual senador electo, Nicanor Duarte Frutos.

“La idea es hacer la sesión mañana. No tengo horario, porque todavía no tengo convocación”, dijo 'Calé' en comunicación con la 970 AM.

“Espero que pase lo que corresponde. O sea, que se corrija la tropelía cometida por Lugo ayer de impedir el juramento del senador electo, proclamado y respaldado por una orden judicial, Nicanor Duarte Frutos”, resaltó el senador.

Explicó que lo que se pretende es corregir tomando juramento a Nicanor y que con esto, quedaría sin efectos lo de Gusinky. “Acá se trata de cumplir con el rigor constitucional, legal y mandato judicial”, sentenció.