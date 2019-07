Tarantino exigió a Sony los derechos comerciales de su nueva película

Los Ángeles (EE.UU.). El director Quentin Tarantino exigió a los estudios de grabación los derechos comerciales de su más reciente película, "Once Upon A Time in Hollywood", un ambicioso requerimiento que tan solo aceptó la productora Sony, informó este martes The Hollywood Reporter.

Fuente: EFE