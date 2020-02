La versión juvenil del club campeón de la Copa Sudamericana derrotó al plantel repollero 2-1 en el Arsenio Erico.

El partido correspondió al Grupo C de la competición, que se inició el sábado con juegos por la llave A y el domingo por la Serie C.

A segunda hora se enfrentaron las representaciones de Colo Colo de Chile y Jorge Wilstermann de Bolivia, siendo triunfo para los chilenos.

El jueves 20 será la segunda presentación del cuadro repollero. Será ante Jorge Wilstermann a las 20:15 horas en el Adrián Jara del club General Díaz.

¡El resumen del triunfo de @IDV_EC ante @Libertad_Guma por 2-1 por el Grupo C de la #LibertadoresSub20!



Os melhores momentos da vitória do #IDV sobre o #Libertad por 2-1 pelo Grupo C da #LibertadoresSub20! pic.twitter.com/EshcgMkI1M

— CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 18, 2020