La dupla argentina comienza a trabajar “de forma inmediata”, según el comunicado de la matriz difundido anoche.

Pero, ¿Quién es Guillermo Barros Schelotto? y ¿Qué puede ofrecerle a la selección nacional?

SU FOJA

Tras una exitosa carrera como futbolista, que incluyó pasos por Gimnasia y Esgrima de La Plata, una laureada época Boca Juniors y Columbus Crew, Barros Schelotto realizó una igualmente fructífera trayectoria como entrenador.

Dirigió a Lanús, los xeneizes y a Los Ángeles Galaxy, también se cuenta un efímero paso por el Palermo de la Serie A italiana. Con Boca ganó dos títulos. Con los granates, la Copa Sudamericana de 2013. Del club estadounidense, uno de los animadores de la Major League Soccer, se desvinculó en agosto del año pasado.

UN GRISOL DE ESTILOS

Guillermo no se encierra en una sola escuela. Como él mismo alguna vez lo dijo, tiene influencias de Gregorio ‘Goyo’ Pérez y Carlos Timoteo Griguol, con quienes compartió hacia el final de su formación futbolística. Así también, se considera un discípulo aplicado de Carlos Bianchi, quien ganó todo con aquel imparable Boca Juniors de comienzos de los 2000.

“He tenido otros entrenadores que también me han formado y me han dado cosas. Marcelo Bielsa mucho tiempo en la selección de Argentina, Ricardo La Volpe en Boca o Alfio ‘Coco’ Basile también en la selección”, alegó en una entrevista anterior.

FILOSOFÍA: PACIENCIA

Guillermo destacó en más de una ocasión su rol de formador de jugadores y lo principal: no promete resultados. “Muchas veces trato de ser claro con los directores deportivos. ‘Yo no puedo ser campeón dentro de tres meses, seis meses o un año. Yo no le puedo poner fecha al logro. Lo que sí puedo asegurar es que, con trabajo, con disciplina y con tiempo el equipo va a lograr las cosas que uno se propone”, les digo’”, explicó a la web coachesvoice.

Gustavo, quien es el encargado de debatir con Guillermo la parte táctica, tiende a formar los equipos con un 4-3-3 sea quien fuere el rival, las circunstancias y/o el escenario. ”Es un 4-3-3 que no se desdibuja. La palabra miedo no existe en su diccionario”, afirmó Martín Macchiavelo, periodista que cubre Lanús, anoche en Universo 970.

LO QUE SE VIENE

Guillermo y Gustavo Barros Schelotto tienen ahora la titánica misión de levantar a un equipo hundido en una profunda crisis futbolística, que le tiene a un paso de bajarse de la lucha por alcanzar la clasificación.

La Albirroja cayó al octavo puesto de las eliminatorias sudamericanas con 12 puntos de 36 posibles, lejos de los cuatro puestos que dan plazas directas a Catar, y del quinto, ocupado en la actualidad por Uruguay y que concede el derecho a jugar una repesca.

El primer partido oficial para el nuevo conductor de la Albirroja será el 11 de noviembre frente a la selección de Chile en el estadio asunceno Defensores del Chaco en cumplimiento de la decimotercera fecha de las eliminatorias, luego Paraguay debe visitar a Colombia en la ciudad caribeña de Barranquilla.