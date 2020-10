"El partido lo hemos tenido bajo control. La victoria fue un premio a la insistencia y a las intenciones de asumir el mando del trámite".

Así manifestó Berizzo en conferencia de prensa luego de acabar el encuentro entre Venezuela y Paraguay en Mérida por las Eliminatorias.

El técnico argentino indicó que "desbordamos por los costados, tuvimos mucha profundidad en la primera mitad" y que "es una victoria muy importante para nosotros".

Remarcó que "todos los partidos serán así en estas eliminatorias. Serán cerrados, con poca distancia entre uno y otro equipo" y que triunfos en condición de visitante dan mayor confianza.

"Ganar de visitante en eliminatorias no es fácil. Jugamos un buen partido ante Perú, respetamos la idea de juego", mencionó y afirmó la idea de que "no hay grandes distancias y no podemos relajarnos".

Aseveró que "el partido fue nuestro. No le permitimos nada a Venezuela, que quiso insistir con el juego aéreo que era la vía por donde podían encontrar el empate".

La delegación albirroja ya está en Asunción y se prepara para el siguiente combo que se va a jugar en noviembre. El primer encuentro será el 11 ante Argentina en Buenos Aires y el 16 en Asunción con Bolivia.