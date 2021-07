El ahora exfutbolista y emergente empresario tuvo hoy una larga y entretenida entrevista con la mesa de Versus por Universo 970 AM.

En este sentido, Haedo, todavía emocionado por lo que significó dar el paso hacia una nueva vida, ya alejado de las canchas, comentó que se preparó durante seis meses para asumir su decisión y dar la noticia.

"Cuando uno tiene que colgar los botines, es donde se da cuenta realmente de lo importante que era para uno el fútbol”, refirió.

Entiende que tuvo la fortuna de ser parte de momentos trascendentales de la historia del fútbol paraguayo, logros que hoy atesora. "Uno siempre cuando consigue una meta, quiere otra. Jugué mundiales, Copas América, jugué en Europa. Disfruté mucho mi carrera, la primera plata grande que tuve les construí una casa a mis padres. Invertí en hoteles acá en Alemania, en Mallorca, en Paraguay. No me quejo”, contó.

Nelson, con su larga y fructífera trayectoria, demostró que con corazón y pasión se puede avanzar en la vida, tanto que valoró el salir “de la pollera de mamá” para animarse a probar suerte. “Aprendí a salir fuera de casa, aprendí a estar solo”, indicó.

Aunque se fue con alguna que otra espina clavada. Reconoció que le molestó la forma en que se dio su salida de Cerro Porteño, el club de sus amores, teniendo en cuenta que lo suyo no pasaba por el dinero. "Me afectó muchísimo, en su momento no hablé, me afectó la forma que se dio, en el momento que se dio. Me molestó que no se me preguntó ni nada, porque yo hasta gratis iba a jugar", lamentó.

Por último, adelantó que de ahora en más, aparte de administrar sus inversiones, se dedicará a la representación de futbolistas. "Estoy metido en eso, entré en la empresa de mi exrepresentante. Acá en Alemania estoy con el tema de la gastronomía y hotelería, pero no es lo mío, quiero seguir en el ámbito del fútbol".

“Para mí, la deuda pendiente es despedirme bien, con gente en una cancha", sentenció.