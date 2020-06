Este auxilio es considerado crucial para el fútbol del continente, que debido a la pandemia atraviesa un duro momento en materia financiera.

“Concretamos una nueva ayuda económica a las 10 Asociaciones Miembro, con US$ 6 millones repartidos equitativamente. Totalizan US$ 85 millones los fondos puestos a disposición por CONMEBOL para aliviar el impacto del COVID-19 en el fútbol sudamericano”, indicó el dirigente compatriota en su cuenta personal de Twitter.

Del fondo mencionado, US$ 2.000.000 (US$ 200.000 para cada Asociación) serán utilizados para realizar las pruebas de COVID-19 y cubrir así los gastos de laboratorio requeridos; y los US$ 4.000.000 restantes (US$ 400.000 para cada Asociación) serán destinados a fondos libres para que sean invertidos en función de sus necesidades más inmediatas.

Este monto será entregado en estricto cumplimiento del Reglamento de los Fondos Evolución y con expresa rendición de cuentas en torno al destino de la inversión. Con ello se garantiza, por un lado, que los fondos sirvan efectivamente para asistir a las necesidades más apremiantes, y por otra parte, se asegura una gestión transparente de los mismos.

Esta nueva línea de asistencia viene a sumarse a los US$ 79.000.000 que la CONMEBOL ya puso a disposición. Esta cuantía se distribuye entre los US$ 55.000.000 adelantados a clubes, los US$ 10.000.000 adelantados de Copa América a las distintas Asociaciones Miembro, y los 14 millones adicionales correspondientes a los Fondos Evolución.

Este fondo es posible debido a la cancelación de actividades y eventos debido a la pandemia, la reducción drástica de viajes y otras medidas administrativas.