Hernán Darío Gómez no acepta ser el culpable de todos los problemas de la selección de Ecuador. Afirma que la crisis deportiva ya es herencia de otros ciclos y que él, como nuevo en el proceso reciente no tiene toda la responsabilidad.

"Yo soy el más nuevo. El problema ya viene de la eliminatoria pasada", se defendió el técnico ante los requerimientos sobre la eliminación sin pena ni gloria de Ecuador.

La Tricolor quedó fuera de la Copa América tras perder con Uruguay 4-0, con Chile 2-1 y empatar con Japón 1-1, resultado este que permitió el avance de Paraguay.

Bolillo argumentó que "no considero que yo sea el problema. Están pidiendo resultados donde aún no se pueden dar" y que "seguiré observando jugadores".

Descartó cualquier posibilidad de renuncia. "Si me echan me debo ir. Pero a mí eso no se me cruza por la cabeza", enfatizó.

Añadió que "cuando me contrataron no me dijeron que dependería de cómo nos iba en la Copa América" y que de haber sido esa la condición no aceptaba dirigir a la Tricolor.

"Continuaré viendo quiénes se pueden sumar a la selección, siempre y cuando no me quiten del cargo", aseveró.