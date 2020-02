Uno de los que exteriorizó su crítica fue el ex entrenador de Nacional, el argentino Fernando Gamboa.

Este, en un programa de Fox Sports dijo que no corresponde la actitud de los hermanos Romero, quienes se molestaron por un cambio del técnico Diego Monarriz.

“Si yo fuera compañero de ellos me voy y los agarro del cuello”, dijo, alegando que el comportamiento de los mismos “demuestra que no les importa el grupo”.

Añadió que “si somos un grupo y compartimos como tal, no podés dejar así a tus compañeros”. Cabe señalar que no es la primera vez que los ex Cerro Porteño protagonizan incidentes con el mismo entrenador.

La primera vez fue a mitad de enero, cuando en un entrenamiento hicieron entrar a la cancha al suegro de uno de ellos, lo que molestó a Monarriz.

Este pidió que el familiar no esté en el predio, lo que hizo que tanto Angel y Oscar se tomen con el director técnico.