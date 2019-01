Pero más que eso, el colombiano está obligado a extraer lo mejor del jugador paraguayo. A quitar el jugo de sus habilidades y reorientar al equipo para que transite el camino que por décadas lo hizo ser una de las potencias de Sudamérica.

A simple vista, parece que conformó un buen equipo de trabajo, con profesionales que a prima facie sabrán proveerle de elementos que en Copa América y Eliminatorias reditúen el mejor de los dividendos.

Hay con qué pretender cosas grandes. A nivel individual se tiene a un muy madurado Miguel Almirón, a un incesante laubrador como Federico Santander y aquellos que prometen mucho como Gustavo Gómez, Junior Alonso, Rodrigo Rojas, Richard Sánchez y otros.

Son sólo unos ejemplos. Se supone que algo se podrá hacer con la experiencia de Gustavo Morínigo, Diosnel Burgos, Delio Toledo y Roberto Acuña, quienes están trabajando incansablemente en el semillero albirrojo repujando talento.

La no ida a Brasil y Rusia no es producto de una casualidad. El cambio generacional pasó factura. Pero no fue sólo cambiar de hombres sino de saber sostener ideologías de juego.

Darles a los nuevos el ropaje que no es fácil de vestir, porque no es tarea sencilla suplantar a los Celso Ayala, Justo Villar o Roque Santacruz.

Roque Santacruz. Ese que se despidió de la selección porque las lesiones ya no permitían servir con plenitud, pero que sorprendentemente se recuperó en Olimpia al punto de ser quizás el más destacado del plante de Daniel Garnero. Tanto que aquella salida fue motivo de replanteamiento.

Trabajo en conjunto, más oportunidades a los juveniles en sus clubes, buenos procesos y acompañamiento son algunos de los factores fundamentales que se tendrían que contemplar para intentar reflotar a la Albirroja, que se ganó un respeto tremendo en la región, pero que viene sufriendo el recambio y generando una impaciencia tal, que la exigencia raya la tolerancia cero.

Normal, luego de tantos años de ver a la selección codeándose entre los grandes y en las más encumbradas citas deportivas.

No es fácil la reorganización. Ese proceso conlleva muchos fracasos dirigenciales y deportivos. Pero se está haciendo lo correcto y mucho más satisfactorio sería acompañar a los emergentes y arroparles de estímulo.

Y un detalle insignificante pero a la vez necesario: hacerle entender a Juan Carlos Osorio está dirigiendo a Paraguay. Debe olvidarse de Colombia.

Él hoy es paraguayo. Su país puede esperar. Mientras se balancee entre el querer y el poder, el barco no estará estable y como capitán, su obligación es transmitir no sólo conocimiento sino tranquilidad.

Que la gente sepa que se puso el chip guaraní. Y que es un compatriota más que sólo debe tener ojos para la tricolor y no más allá de su natal Santa Rosa de Cabal.