El fútbol sudamericano está expectante a lo que pueda acontecer en los próximos días.

No está del todo firme el desarrollo de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias por las disposiciones que emanan de los Gobiernos británico y alemán para contener la variante -hasta ahora conocida- más contagiosa del COVID-19, lo que implica no ceder a los futbolistas de la Premier League y la Bundesliga.

“Estamos expectantes a si se confirma el combo de Eliminatorias. Con incertidumbre se hace más difícil la parte organizativa”, afirmó anoche Justo Villar, el exarquero y actual gerente deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en charla con Deportes Uno.

Señaló que la posición de la matriz albirroja es contundente y no cambiará: “Nosotros queremos que se juegue y no se postergue. Creo que no será fácil tampoco mover el calendario ahora”.

Villar comentó que es notoria la preocupación entre los paraguayos que militan en la Premier League. “(Miguel) Almiron y (Fabián) Balbuena también están preocupados por las restricciones que hay en Inglaterra”, alegó.

Las autoridades sanitarias del Reino Unido detectaron la aparición de una de las mutaciones más inquietantes del coronavirus —denominada E484K y asociada a una mayor facilidad para escapar de las defensas humanas— en la variante británica del virus que ya preocupaba por ser hasta un 50% más contagiosa, pero no más mortal, según los últimos estudios.

Los rumores indican que la CONMEBOL aguardará por conocer la postura de la FIFA antes de dar anuncio alguno.

En principio, Paraguay visita a Chile en Santiago el 25 de marzo y recibe a Colombia en Asunción el día 30.