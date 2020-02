Quiñónez actúa en el juego que sostienen River Plate de Uruguay y Atlético Grau de Perú.

El choque es por la revancha de la primera fase. En la ida correspondió triunfo de 2-1 para el conjunto oriental.

En este encuentro, además de José Méndez intervienen Darío Gaona y Eduardo Cardozo en la función de árbitros asistentes.

HISTORY MAKER!



For the first time in @Sudamericana history, Zulma Quiñónez is the first-ever woman to be an assistant referee in the competition as she handles the duty as the fourth official. #Sudamericana pic.twitter.com/fIOar3OTdy

