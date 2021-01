La cuarentena temprana, la llegada de la epidemia de coronavirus, el aumento del número de casos, de internados y muertos se encuentra a pasos de cumplir un año, tiempo en que se aprendió a conocer al virus, dejar la incertidumbre y esperar que nada empeore, según el Doctor Guillermo Sequera, director de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Enero lo imaginaba así con muchos internados y muchos casos positivos como consecuencia de las fiestas de finales de año, reflexionó ante la consulta de HOY.

Departamentos como Alto Paraná y Guairá se encuentran en las puertas de una segunda ola y cada área y región del territorio va teniendo su pico con el número de casos que van sumando por día.

“Estamos en las semanas que más casos tenemos desde el inicio de la epidemia y podemos decir que este es el pico, a medida que van confirmándose más casos decimos que estamos en el pico y hoy tenemos más internados, más en terapia y la mortalidad sí tuvimos un pico más alto en octubre pero ahora el ritmo de fallecidos entre 15 y 20 por día en los últimos cuatro meses es cansador”, afirmó.

El panorama actual es lo esperado, según Sequera porque si en marzo se esperaba una catástrofe para abril o mayo, que no ocurrió fue por las medidas que se tomaron y todo quedó postergado. “El miedo de la gente ayudó bastante”, señaló.

Efecto de la cuarentena temprana

Sobre la cuarentena temprana, el profesional confirmó que siempre ayuda a frenar epidemias porque el inicio se posterga y el inicio se torna lento, se deforma la curva, el pico, la meseta. “Las cuarentenas tempranas e intensas tienen su impacto económico pero que a la larga reditúa económicamente en balances positivos. Los países que se despertaron en la epidemia sin cuarentena como Europa o en la región como Ecuador o Bolivia tuvieron un impacto económico mucho mayor”, indicó.

Sequera sí cree que el confinamiento y los contagios que fueron aumentando de a poco permitieron fortalecer el sistema sanitario que en el inicio de la epidemia contaba con menos de 300 camas de terapia y hoy tiene habilitadas 633 y ayudó a conocer mejor al virus.

“Sí, lo conocemos nos cuidamos, usamos tapabocas y eso hace que el contagio sea menos intenso y con la mitad o un poco más de la población que cumpla las medidas hasta vai vai y todo ayuda”, agregó.

El virus dividió a la población en tres grupos

Tanto así que la epidemia dividió a la población entre grupos: los que se cuidan mucho, los que se cuidan más o menos y los que no se cuidan y ni les importa hacerlo.

“Con los dos primeros grupos ya hacemos bastante. Tenemos que fortalecer más el grupo del medio que se cuida más o menos y esos son los que algunas horas del día sí se cuidan y otras horas no. A esos tenemos que enseñarles cómo disminuir el riesgo porque el que no se cuida no se cuidará nunca ni podemos estar con palos todo el tiempo”, afirmó.

En estos casi un año de epidemia se aprendió a convivir con el virus y en ese sentido recordó la epidemia de finales del siglo XX, la del VIH virus con el que se aprendió a convivir cuando en los 80 se creía que gran parte de la población iba a morir de SIDA.

“Todos creímos que íbamos a morir de SIDA y no ocurrió. Esperamos la vacuna que nunca llegó pero ya sabemos disminuir los riesgos y es así que también hay gente que se cuida mucho, los que más o menos y los que no y el VIH sigue campante pero aprendimos a convivir con él y el contagio está más o menos controlado", indicó Sequera.

Un antes y después de las vacunas

Cuando las vacunas lleguen al país se tendrá un antes y un después pero los resultados no serán inmediatos, adelantó Sequera. “Habrá un antes y un después pero no será de un día para otro ni abrupto, será progresivo, lento y en algunos casos poco perceptivo. No es que llega las vacunas y se acabó esto, no será así”.

“Mientras, nos vamos adaptando y generando inmunidad natural por haber pasado por la enfermedad, nos recuperamos y a esto le sumamos la inmunidad adquirida que es la vacuna, iremos sumando gente que será inmune al virus y es cuando la epidemia irá desapareciendo”, puntualizó.