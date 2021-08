Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Lunes, 06:00 AM. Avenida Mariscal López. Cientos de automóviles, motocicletas y ómnibus del transporte público viajan con destino a la capital para iniciar otra semana laboral. Los sonidos de motores en marcha se confunden con los bocinazos y algún que otro caño de escape tipo “roncador”.

Este escenario es el mismo que se vive desde hace bastante tiempo en nuestro país, el cual no queda exento de sufrir el gran problema del caos vehicular, principalmente en Asunción que, según estimaciones, a diario recibe a más de 600.000 vehículos de las llamadas “ciudades dormitorio” como Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Ñemby, etc.

De un tiempo a esta parte, la situación se fue tornando más complicada, teniendo en cuenta el aumento en la flota de vehículos. Año a año, son cada vez más los que optan por comprar su propio auto para dejar de depender del (pésimo) servicio de transporte público y pasar a tener un poco más de comodidad.

El cálculo es muy sencillo: a mayor cantidad de vehículos, mayor congestión. Esto se agrava si se considera que las calles y avenidas -sobre todo las que son de acceso a la ciudad de Asunción- se encuentran en las mismas condiciones, salvo algún que otro recapado eventual.

La pregunta que muchos se hacen es ¿existe alguna solución a este dilema o debemos conformarnos con “vivir en el tráfico?

Pablo Callizo, ingeniero civil y experto en el tema transporte y movilidad urbana, confirmó que sí hay esperanzas. El mismo señaló que se pueden implementar varias alternativas para tratar de solucionar en cierta medida este asunto, aunque eso conlleva inversión, pero sobre todo planificación y un trabajo conjunto entre diversas instituciones del gobierno.

Una de las primeras propuestas que plantea es la de mejorar el sistema de transporte público, haciendo que la gente deje de optar por sacar el auto para manejarse en colectivo, lo cual podría reducir la cantidad de vehículos en las calles. Para ello, se necesita aumentar la flota de buses para cubrir la gran demanda existente, reducir los tiempos de espera, además de dar otras opciones como habilitar carriles exclusivos en las principales avenidas.

Igualmente, cree necesario elaborar un “plan maestro de movilidad”, consistente en definir la hoja de ruta que se seguirá durante los próximos años. Esto incluye una serie de aristas que se deben trabajar a nivel interinstitucional, pensando ya a largo plazo.

Además de los actuales ómnibus del transporte público, también cree que sería una buena alternativa recurrir a otros sistemas como el metrobús (que considera como una buena opción, siempre y cuando se trabaje de manera adecuada) o el tren de cercanías (que, por cierto, nunca llegó a ver la luz, pese a las “promesas” de FEPASA).

Callizo aseguró que la construcción de nuevos viaductos para intentar solucionar el problema de la congestión vehicular es solo algo temporal, pero que no será suficiente para acabar de raíz con este asunto. A su criterio, lo único que hacen los pasos a desnivel son generar lo que se conoce como “demanda inducida”, con lo que se aumenta la capacidad vial pero también aumenta cada vez más la cantidad de vehículos.

Otra propuesta que también podría contribuir para reducir la congestión en las calles es la de convertir a Asunción en una ciudad donde la gente pueda vivir, lo cual será posible mediante planes habitacionales orientados a personas de clase media trabajadora que, en vez de vivir en las llamadas "ciudades dormitorio", pueda acceder a un departamento o vivienda pagando un precio no tan elevado. Ello implicaría una gran inversión por parte del gobierno, además de la búsqueda de espacios o áreas en los que se pueda desarrollar un proyecto de esta envergadura.

Respecto a la posibilidad de autorizar la salida de vehículos por día de acuerdo a la terminación de la chapa (tal y como ya ocurre en otros países que sufren del mismo problema del tráfico caótico), Callizo cree que no tendría un impacto positivo si no se acompaña con otras medidas, además de que sería muy poco practicable al requerir de un control por parte de alguna autoridad competente.

"La gente hoy no opta por el transporte público porque no tiene garantía de que va a llegar a tiempo, no hay buses nocturnos, no se respetan las frecuencias, no hay suficientes buses en las calles para abastecer la demanda. El sistema actual tiene mucho por mejorar", expresó.

Finalmente, enfatizó que si no hay voluntad política de los municipios y del gobierno central será difícil tener una solución definitiva a la cuestión del tráfico en Asunción y otras ciudades.