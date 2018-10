El exconductor radial compartió la difícil situación que pasó años atrás cuando fue convocado por un empresario para que sea imagen de una firma de trajes presidida por su hermano.

Landó acudió a la cita en compañía de un amigo. “Esto le enojó al señor, él quería estar a solas conmigo. Me dijo que no me iba a medir porque cambió de opinión y me echó del lugar”, expresó desde su cuenta en la red social Twitter, asegurando que desde ese momento el acoso comenzó.

“Me llamaba todos los días a amenazar. A decirme que ya estaba hablando con su abogado para hacerme una demanda (nunca supe porqué me quería denunciar, pero esa era su amenaza). Me llamaba de diferentes números, me mandaba mensajes de texto y mensajes de voz”.

El hostigamiento no cesaba, al punto de que Paul se vio obligado a cambiar de número. Al contar lo que estaba pasando a su novio y a sus amigos se enteró de que su caso no era el único. “De verdad me daba miedo”.

Cansado de la persecución contactó con el dueño de la empresa para ponerlo al tanto del actuar de su hermano, pero el propietario le respondió de la misma manera, tratándolo de mentiroso y acusándolo de calumnia e injuria, además del anuncio de una inminente demanda. “Sus mensajes de voz eran súper densos, siempre riéndose y diciéndome que me cuide”.

El sobrino de la conductora de radio y Tv Bibi Landó, sostuvo que nunca denunció el hecho porque los hermanos tienen mucho poder en los medios debido a sus pautajes por publicidad.

“Solo la gente que pasa por esto entiende sobre ese miedo de hablar o contar sobre lo que vivió. Por eso yo prefiero creerle a las víctimas”, remarca el expresentador radial de E40 y Radio Disney.

Asevera que si bien las pruebas son muy importantes, muchas veces solo hay que creer. “No es fácil salir a denunciar, menos si se trata de una persona conocida o con poder. Estoy casi seguro que esta persona que me acosó en el 2010 sigue haciendo esto, con otros tipos”.

Años después, según el instagramer, las personas en cuestión volvieron a contactarlo ofreciendo auspicio en su espacio radial: “Cosa que ignoré, porque sabían que en algún momento podría hablar del caso”.

Lamentó que a la sociedad le cuesta empatizar si no vivió algo parecido. “Está bien dudar, pero si ya hay varias denuncias es por algo. Eso no es coincidencia ni mucho menos una conspiración, es por algo”.

Paul Landó indicó que más hombres podrían compartir su experiencia con el empresario que, según él, busca también a menores de edad, ofreciéndoles ser modelos para luego abusar de ellos. “Sabe que tiene poder e impunidad, por lo menos con los medios de comunicación”.

¿A quién se refiere?