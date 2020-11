Desde su espacio en el programa televisivo ‘Será un gran día’, la mediática se refirió al comentario negativo de un internauta hacia ella luego de subir un video en la sección ‘reels’ de Instagram, en el que se mostraba al natural, en proceso de maquillaje.

“Estaba la chance de bloquear y borrar porque son mis redes y puedo hacer lo que quiero, pero bueno, si este señor hace esto por tekorei nomas está todo bien. A mí me parece mucho más grave que exista gente así en la vida real, insultando, agrediendo y que de verdad piense eso”, expresó.

Park sostuvo que al percatarse de que el hombre que la criticó aparecía en la foto de su avatar con unas niñas optó por “tratar de construir desde lo negativo”.

“Creo que le dije con mucha altura al señor, ‘que feo que se encuentren con alguien así en la vida’… No todas las nenas o adolescentes tienen la fortaleza necesaria para bancarse un comentario así”.

Enfatizó en el daño que alguien puede ocasionar al emitir comentarios ofensivos, principalmente hacia el aspecto físico.

“Si te dicen sos horrible, te encerrás y no querés más salir de tu casa; te dicen sos gorda y no querés más comer el resto del día, entonces es muy grande el daño que uno puede hacer usando dos palabras. Ahorrate tu comentario si nadie te pidió, mucha gente no tiene la energía para bancarse eso, no tienen por qué tenerla tampoco. Es muy feo que lo hagan, está mal”.

La presentadora dijo esperar que lo ocurrido sea una lección para todos.