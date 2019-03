En la era de los “reboot”, Rush Hour se sumaría a la lista de películas en donde los protagonistas masculinos son cambiados para darle una imagen con mujeres al frente.

Ya pasó con las reversiones de Ghostbusters, el clásico de 1984 cuya nueva versión se estrenó en el 2016; Ocean’s 8, que se desprendió de la saga Ocean’s Eleven y What Men Want, del filme What women Want del año 2000.

En ese sentido, según el portal That HashTag Show, el estudio que llevará a cabo el proyecto, STX, tiene planeado lanzar una nueva versión de “Una Pareja Explosiva” con dos féminas a cargo de los papeles del detective James Carter y el inspector Lee.

De hecho, el estudio tiene entre sus opciones ofrecer el papel de Jackie Chan a la actriz Bingbing Li, no obstante, todavía no se sabe quién sería su dupla.

Por el momento tampoco hay más información sobre la fecha de estreno ni la trama.

Por otro lado, hace un año, Jackie Chan comunicó que cabe una gran posibilidad de que haya una cuarta parte en compañía de su dupla Chris Tucker.

“Podemos hacer Rush Hour en cualquier momento. El año próximo. Durante los últimos siete años, estuvimos rechazando el guión y ayer nos pusimos de acuerdo. El guión ya está casi listo y va por su segundo borrador. Seguramente arranquemos el año que viene si Chris Tucker está de acuerdo”, expresó el también director y productor dejando la decisión final a Tucker.