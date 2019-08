Los Ángeles (EE.UU.). El actor Jared Leto está negociando unirse al reparto de la película "The Little Things" para interpretar a un asesino en serie que compartirá pantalla junto a Denzel Washington y Rami Malek, informó este jueves en primicia el medio especializado Variety.

Al parecer, el intérprete está manteniendo conversaciones con un equipo de los estudios Warner Bros, que producirán la nueva cinta cuyo género será el de un "thriller" sobre crímenes.

El director John Lee Hancock ("The Blind Side", "The Highwaymen") dirigirá y escribirá el guion del filme.

La historia seguirá a un sheriff adjunto de un condado del estado de California (EE.UU.), interpretado por Washington.

El oficial se unirá a un detective, encarnado por Malek, para perseguir a un asesino en serie en una misión que despertará ciertos misterios y requerirá de una gran intuición compartida.

Por su parte, si se confirma finalmente su contrato, Leto interpretaría al sanguinario asesino buscado por la pareja.

Warner Bros tiene la intención de comenzar el rodaje de la producción este mismo otoño, de acuerdo con fuentes citadas por Variety.

Los estudios tienen varios vínculos profesionales con Leto, quien participó en la secuela de "Blade Runner" de 2017, "Blade Runner 2049", e interpretó al Joker en la película "Suicide Squad" (2016), ambas de la misma compañía.

En 2013, además, Leto se llevó a casa el Óscar al mejor actor secundario por su trabajo en el "Dallas Buyers Club", de Jean-Marce Vallée.

El actor acaba de finalizar el rodaje de "Morbius" de Sony, basada en el personaje de cómic de Marvel con el mismo nombre, y también participó en "The Outsider" de Netflix.

Más allá de la interpretación, Leto recientemente produjo el documental "A Day in the Life of America".

Malek, su posible compañero de reparto, se despidió esta primavera de "Mr. Robot", la serie que catapultó su carrera y lo llevó a protagonizar "Bohemian Rhapsody".

Mientras tanto, Washington está ultimando su trabajo en "Macbeth", la adaptación al cine del clásico de William Shakespeare.