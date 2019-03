El mediático viajó hasta Alto Paraná para acompañar a su novia Giselle Lesme en el funeral de su abuelo materno. Como de costumbre, el también modelo compartió en sus historias su llegada a la ciudad como parte de los canjes en redes incluyendo un lujoso hotel.

Pero lo que indignó a muchos internautas fue la fotografía que posteó desde el “Cementerio Vip” Los Cedrales, en medio del funeral.

“La vida pasa tan rápido, y la gente que queremos se va!!! Hoy solo te contuve sin nada que decir, sin embargo te escuche agradecer por los lindos momentos que viviste, que vivieron con el abuelo, de eso se trata, valorar y disfrutar de cada instante que tenemos con nuestros seres queridos y ojalá Dios quiera nuestros hijos también tengan la misma dicha!! Te amo @gi.lesme fuerza que la vida continua… y tenemos que seguir gozando de ella!”, escribió como epígrafe de la imagen.

Al instante comentarios de rechazo e indignación no se hicieron esperar, debido a que muchos consideran una falta de respeto a un momento tan íntimo de su novia y su familia.

“Es lindo el apoyo a los seres queridos en estos momentos difíciles, pero realmente estos momentos son muy sensibles para estar publicando en redes, tal vez un texto en la imagen pero una foto en el cementerio o en el velorio ya es demasiado…. estamos traspasando los límites, tenemos que controlar por lo menos en estos momentos nuestra intimidad”, expresó una internauta.

“Hay momentos en la que si y otros en lo que se puede pero no deberías hacerlo, saber diferenciar he ahí la cuestión”, tecleó otra. “¿Cuántas veces probaron para salir bien?”, fue otra pregunta.

El conductor de ‘Vive la tarde’ y ’Telembopi’ se defendió de los cuestionamientos.

“Las redes sociales o al menos mi perfil está hecho para publicar todo tipo de emociones, sin censuras el expresar una situación de contención ante el dolor que pueda estar sintiendo un ser querido no me limita a poder demostrar con una imagen y un texto cómo tenemos que valorar la vida y que esto es parte de ella. Para momentos realmente íntimos no existe nadie más que Dios y yo!!! Relax”, repondió.

Esta no es la primera vez que Ortellado es criticado por postear intimidades, hace poco fue blanco de ‘dardos’ por exponer a su novia e hijos en la cama mientras dormían, teniendo como fin la promoción de un colchón. En la foto quedaba al descubierto la entrepierna de Giselle.