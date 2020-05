​Luego de haber afirmado que podría poner una peluca al panelista de Teleshow y Al Estilo Pelusa, para tener sexo con él, el artista reculó a través de redes sociales, afirmando que únicamente se trató de un juego para la televisión.

"Una cosa es decir que haría algo, entiéndase que es un juego de entretenimiento, pero para hacerlo no me daría el py'a. Me gustan las mujeres, para que sepan, EL CHUCHU SEÑORES EL CHUCHUUU" (sic), escribió González en su cuenta en Facebook.

De esta forma, el cumbiero despejó dudas sobre su sexualidad y evidenció que sus dichos fueron únicamente para generar polémica y obtener la atención de los medios de comunicación.