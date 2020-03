En una conversación que Friedmann mantuvo con El Churero, afirmó que Nancy “lo cambió” por Schupp: “Parece que ya está viviendo por el Río Apa… es mucho mayor que yo, Luis Anibal tiene fácilmente 10 años más que yo”, sostuvo.

El exintendente de San Carlos del Apa, por supuesto no se quedó calladó y le dedicó unas palabras desde su cuenta en la red social Facebook: “Completamente loco el depravado 3 años más que él pero funcionó bien, me cuido y no fumo ni tomo. A full tesapo’ê en cuarentena”, escribió.

No conforme con eso, el colorado stronista compartió además una fotografía de Nancy en su residencia.

“Gracias por estar aquí Lic. ninfa Quintana y Nancy”, escribió en su post.

Días atrás, Friedmann Cresta aseveró que ya está saliendo con una joven también veinteañera.