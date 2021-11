El espectáculo, interpretado por el artista Carlos Cañete, es una oda a la ceguera que tiene como particularidad, el desarrollo de la historia a través de tres plataformas distintas.

La plataforma es literaria, en la que los espectadores tendrán acceso a una bitácora de creación del camino de Carlitos hasta el día del estreno. Una serie de podcast para leer y/o escuchar. La plataforma 2 corresponde a un cortometraje audiovisual y la plataforma 3 es la obra de teatro presencial.

Las tres cuentan la misma historia complementándose, llevando al público a viajar a través de los 3 lenguajes, a fin de dejar sus ojos atrás y percibir el mundo de otra manera.

“En la antigua Grecia, todos los ciegos, vos, yo, nosotres les cieguis, eran desterrados a vivir en comunidad en la Isla de Tiflo. Si llegaste hasta acá y no sabés por qué, significa que tenés algún tipo de ceguera. Están quienes tienen ceguera física, quienes logran ver de otra manera y quienes no quieren ver. Cuando llegué, tenía un montón de preguntas y nadie me dio respuestas. Las encontré sólo. Aquí te brindo, cual náufrago en la isla y mensajes en la botella, mis respuestas a través de 3 plataformas con lenguajes diferentes. En la oscuridad, la catarsis es gratis; y nuestros ojos, así como los conocíamos, no nos sirven para nada”, palabras de Cañete.

Para acceder a la experiencia completa, es necesario adquirir el pase a través del ink: https://linktr.ee/recientementeciego o al número (0982)758652, el cual incluye la posibilidad de acceder a las tres plataformas en su totalidad, brindando a los espectadores, la posibilidad de experimentar lo que es TIFLO, la isla de los ciegos y las ciegas en 3 lenguajes distintos.

Recientemente Ciego cuenta con la mirada audiovisual de Xime Barba, la mirada al Montaje de Andrea Gandolfo, en tanto que la mirada sonora pertenece a Dahia Valenzuela y la mirada en colaboración de color a Pola Izaguirre.

La Mirada al diseño de arte estuvo a cargo de Manu Alviso, mientras que en la mirada a las luces se encuentra Martín Pizzichini y las Virgilias Asistentes de ensayo y escena son Milagros Morel, Fabiola Rolón y Meche Rivas.

La mirada en prensa pertenece a Ale Szpecht y la mirada Dramatúrgica es de Carlitos Cañete y Paola Irún quien también está a cargo de la mirada en la dirección general, con mirada en la asistencia de dirección de Manu Alviso.

“Recientemente Ciego” cuenta con el apoyo del Fondo Municipal para el Fomento y la Formación de las Artes Escénicas 2021 y la Escuela de Teatro MI (Margarita Irún).

Las próximas funciones son el 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre a las 20:30. El costo de las entradas anticipadas es de Gs. 60.000 y, en puerta Gs. 80.000 Gs.