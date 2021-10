La actividad, que tiene como lema “Ñande mbareteve oñondivepa ¡Somos fuerza, resistencia y comunidad!”, arrancará a las 17:30 en la Escalinata de Antequera y el punto final será en la Plaza de la Democracia donde se leerá el manifiesto y se llevarán a cabo show artísticos.

Allí se contará con la participación de Envidia Metenes, Purahei Soul, Elenco Trans, Dislexia Severa, Kuña Afro entre otros. Además habrá feria con variedad de artículos y gastronomía.

En el 2021, se cumplen 18 años de manifestaciones para exigir los derechos de la comunidad diversa en Paraguay, representa además un desafío para sus integrantes, teniendo en cuenta el contexto social-económico-político, además del aumento de la violencia homofóbica.

“¡Este año salimos a las calles, marchamos, llenamos de brillo y resistencia nuestras calles!”, reza el mensaje en todas las redes de la Coalición TLGBI+, organizadora de la iniciativa.

La organización asevera que “para la marcha se tendrán en cuenta todas las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. Todas las personas participantes deberán permanecer en distanciamiento y con tapabocas”.

La Coalición TLGBI+ es una agrupación de organizaciones civiles y activistas independientes que defienden los Derechos de las personas LGBTIQ+ y los Derechos Humanos en general.

La nucleación misma está conformada por organizaciones como: Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, Asociación Panambí, Asociación Escalando, Fundación Vencer, It Gets Better Paraguay (ASOEDHU), Las Ramonas, Grupo de Ecología Social “Ñepyrũ”, Somos Pytyvohara, Transitar, Unidas en la Esperanza (UNES), REPADIS (Red Paraguay de la Diversidad), Unidos por el Arcoiris (Asociación de Familiares y amistades de personas LGBT), y activistas independientes.