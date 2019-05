En Canal 4 las “aguas turbias” no son solo las que corren en los raudales sino las que se mueven en las internas, principalmente en el área de prensa.

Tras el polémico despido de León y Pesoa, la inestabilidad aumentó aún más debido a varias detonantes.

Además de los mencionados, otros dos periodistas dejaron el canal hace unos días. Fernando Benítez encargado de deportes y Jazmín García, quien se desempeñaba como cronista presentaron renuncia. El primero será parte del nuevo proyecto televisivo encabezado por Natalia Cabarcos, mientras que la segunda alegó únicamente “motivos personales”.

La renuncia de García dio mucho que hablar entre sus compañeros, dando lugar a varias especulaciones.

Un integrante del staff periodístico de la televisora de Villa Morra quien pidió el anonimato, contactó a HOY para poner al tanto de varios conflictos que se desataron desde hace ya un tiempo en dicho departamento a raíz del fuerte temperamento del jefe de prensa, Mario Orcinoli.

“Orcinoli está acostumbrado a tratar mal a la gente. Hay productoras a las que les grita y se van a llorar al baño por las cosas que le dice. Una vez, estando en Latele le tiró un bolígrafo en la cabeza a una productora que justamente renunció porque no aguantó como le trataba”, asevera.

Si bien el informante no precisó que este sea el caso de Jazmín, sí indicó que hubo anteriores renuncias debido a un supuestos hostigamientos del jefe, acotando que muchos dejaron sus puestos sin siquiera tener trabajo, a diferencia de otros que empezaron a buscar ‘nuevos aires’ para no seguir siendo “sometidos”.

RECORTE DE “PLUS”

Las quejas, según nuestra fuente no solo se limitan al clima tenso propiciado por Orcinoli en su relacionamiento con sus compañeros y subordinados, sino también al pago de los plus salariales.

“Los pagos de los ‘aumentos’ se hacen a través de plus por trabajos extras, pero ellos (autoridades) cuando se les canta le quitan al personal. Generalmente no hay explicaciones. A algunos les quitaron lo de la radio, diciendo que ya no entran en Monumental, pero les vuelven a llamar para que pasen información”.

Así también, tras los despidos y rajes, muchos cargos no son repuestos teniendo que ser cubiertos por más de una persona a la vez sin ‘el plus’, alegando que los trabajos son para ambos canales; Telefuturo y NPY.