Juan Bautista Castillo Martínez, más conocido por su nombre artístico de “Nizugan Junior” recibió emocionado al famoso y querido ‘’Cachito’’, la noche que dio el sí ante el altar con su novia Larissa Pérez, luego de cuatro años de relación.

Nizugan Junior dedicó a su padre en su cuenta de Instagram emotivas palabras en agradecimiento de ser el heredero del muñeco que emocionó a varias generaciones de niños y grandes.

‘‘Muchas emociones juntas vivimos y la verdad no me esperaba la de mi padre cuando trajo un regalo gigante que al abrirlo estaba Cachito, si Cachito !! pero la sorpresa fue mayor cuando me dijo que yo seré su nuevo padre cediendo un gran paso de 62 años de trayectoria artística, momento que fue imposible de no echar lágrimas de todos los presentes, Muchas gracias por todo lo que me brindaste Papá !!’’