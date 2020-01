Los artistas que coincidieron en la vida mediante la serie de Roberto Gómez Bolaños “El Chavo del 8” hace más de 50 años se dieron un “piquito” como sello de su amistad.

El momento fue capturado en una fotografía donde se los ve abrazados mientras juntan sus labios para demostrar su cariño.

Según la publicación de la revista TV Notas, la actriz reveló que ninguno de los dos tuvo problemas de acceder al romántico encuentro, ya que es la primera vez que se dan uno. “Ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar”, puntualizó.

La recordada como ‘La Chilindrina’ explicó que fue Edgar Vivar quien tomó la iniciativa de besarla pero que ella no puso objeción. “La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, reveló.

“A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia”, expresó la actriz.

A través de su cuenta de Facebook, La Chilindrina compartió algunas fotografías de su fiesta sorpresa organizada por su hija Verónica, donde celebró al lado de su familia, su mánager y su amigo Edgar Vivar, a quien definió como “mi querido gordito”.

Tras 48 años de matrimonio, María Antonieta quedó viuda. En septiembre del año pasado falleció su esposo Gabriel Fernández, con quien tuvo dos hijos.