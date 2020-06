Cansado de chicanas, amenazas e idas y vueltas desde hace dos años, el farandulero posteó un video en su perfil en la red social Instagram. En él asegura que una vez más pretenden “tapar” el caso.

“La otra parte presentó de nuevo un amparo judicial como para que no se hable del caso. Le volvieron a poner un bozal a todo el mundo, como para que nadie diga nada, y yo dije en su momento a mí no me van a hacer callar más”, empieza su mensaje.

Se dirige directamente a también conductora de Tv: “Por favor te pido, que hagamos bien las cosas… vos sabes que a mí los conflictos no me gustan, vos me conocés super bien”.

Resalta las veces que tanto él como sus abogados le pidieron resolver la situación extrajudicialmente y sin polémica mediática. “Así como cuando me dijiste ‘yo sé que vos no sos ningún loco delirante, sé que sos una buena persona, bueno ese sigo siendo siempre yo ,soy el mismo de siempre”.

El exparticipante del reality show televisivo Baila Conmigo Paraguay, apela a los buenos momentos vividos con la farandulera. “Siempre te respeté, siempre les cuidé y sigo sosteniendo eso”.

“Yo sé que esto te afecta a vos, me afecta a mí, le afecta a nuestras familias y le afecta a esa personita a quien yo tanto amo con todo mi corazón y vos sabes que yo no miento”, continúa.

Giménez pide a la extop no ser egoísta y pensar en el bien de la niña. Con total seguridad afirma una vez más ser el padre de la menor: “Yo también tengo sentimientos pero sobre todo esa personita tiene el derecho a saber su verdad, porque su esencia es mi esencia y eso es innegable”.

Asevera que la perdona por el tormento que le ha hecho vivir los últimos años y recomienda que de una vez por todas haga lo correcto.

“Yo sé que hablar con la verdad no es fácil, reconocer un error no es fácil pero siempre diciendo la verdad es mucho mejor. Yo te perdono, de corazón te perdono y te pido perdón también por todo, pero vos hiciste que yo llegue a estas instancias, y lo único que te puedo decir es que la verdad te va a hacer libre”.