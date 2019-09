La masterclass de teatro musical se llevará a cabo este viernes 6 de septiembre desde las 18:00, de la mano de Go Broadway, un programa de formación para artistas que brinda a bailarines, músicos o actores de carrera y amateurs la oportunidad de ampliar sus conocimientos con reconocidos profesionales.

GO Broadway es una plataforma de aprendizaje para estudiantes de teatro musical, que dará una masterclass de tres horas para todo público, pero con plazas limitadas. Uno de los profesionales que estarán a cargo es Marcelo Velasco, un consultor vocal de producciones de teatro musical internacionales.

“El teatro musical es una obra teatral que reúne dos disciplinas: música y danza, que hay que tratar de maximizarlas”, explicó Velasco en conversación con nuestra redacción. Además, puntualizó que el camino para ser un buen artista es la formación.

En cuanto a la posibilidad que uno que no canta pueda llegar a ser parte de un teatro musical, el consultor vocal aconsejó entrenar con un profesional. “Que el profesional de la voz no trabaje solo, lo haga en equipo. En mi caso yo trabajo con fonoaudiólogos, naringólogos, masajistas, psicólogos, etc. a fin de optimizar al futuro cantante”, explicó.

“En cuanto a lo vocal y artístico, consideremos que estrellas hay pocas y cometas hay muchas. Entonces si uno quiere ser un verdadero artista, debe formarse, conocer sus límites, cualidades y estar contenido emocionalmente, entrenarse psicológicamente, físicamente y vocalmente para lograr un buen producto”, finalizó

Los reconocidos profesionales del exterior que impartirán sus conocimientos son: Darío Petruzio (Danza teatral), Juan Álvarez Prado (Actuación vocal) y Sergio Lombardo (Actuación y Puesta en escena).

Algunos de los temas abordados por los disertantes serán: “Cómo se construye un artista 360°” “En vez de buscar trabajo, hay que crear trabajo”, y “Cómo manejarse en un mundo, donde importan más los followers que el talento”.

Por otra parte, la productora del evento, Vicky Ramírez, adelantó sobre instalar Go Broadway en nuestro país. “Nosotros estamos con la responsabilidad de que Go Broadway venga a a Paraguay a establecerse, de manera a poder mandar gente afuera, traer más capacitadores y que estos talleres tengan una red de contención de formación para que el ticket valga la pena y la gente salga contenta”, manifestó.

La cita se desarrollará en el salón Ambay de Uninorte (Brasil 145 e/ Mcal. López y José Berges). La inversión es de G.75.000 y los interesados pueden hacer sus consultas, al whatsapp (0981) 117129.